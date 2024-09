Kean: "Alla Juventus non ho avuto molto spazio..."

Moise Kean, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del poco minutaggio a Torino.

Moise Kean, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sul canale della Lega Serie A: “Juve? Non ho avuto così tanto spazio, l’importante era farmi trovare pronto. Ma nei momenti in cui sono stato chiamato in causa non ho avuto neanche tanta fortuna. Spero di rifarmi quest’anno. A me ha sempre dato tanta forza i posti dove sento la fiducia. Quest’anno possono fare bene, abbiamo un ottimo gruppo. I compagni sono speciali e si possono fare ottime cose. Va tutto bene, mi sto trovando benissimo. Alcuni li conoscevo già, Dodo mi fa gli assist. Ikone è un’ottima persona, va capito ma è una persona con un grande cuore e un ottimo talento. Spero di poter fare belle cose con lui qua”.

Su Palladino

“Il mister è un ottimo allenatore, a livello tecnico mi piace. La sua idea di gioco si avvicina molto a come gioco io, come ho già detto è stata la scelta giusta venire qua. Lui ha un bel progetto, e spero di far bene. Un trofeo? Certo, Firenze è sempre stata una città ambiziosa, come la squadra. I trofei si vincono stando tutti insieme e credendoci fino in fondo, dobbiamo sempre credere ai nostri obiettivi. Non vorrei dire un numero di gol, penso a portare la Fiorentina dove merita. Il mio obiettivo è alto e spero di poterlo raggiungere. Questo anno sia per me che per la squadra è molto importante”.