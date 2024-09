News Juve | Colpo di scena: "Pronta offerta da 60 milioni per..."

Una notizia improvvisa riguardante la Juventus ed il calciomercato. Facciamo il punto della situazione su tutto

L’agente di Dusan Vlahovic – Darko Ristic – ha avuto almeno tre incontri con Cristiano Giuntoli. Questi incontri sono stati incentrati principalmente sugli aspetti economici legati al contratto del centravanti serbo. Da quel che ci risulta un quarto incontro è già in programma per la fine di settembre, incontro che sarà cruciale per delineare il futuro del giocatore in bianconero.

Il calciomercato della Juventus passa da Vlahovic

In questo senso possiamo dire che la strategia della Juventus è chiara. Giuntoli vuole proporre a Vlahovic un rinnovo con uno stipendio più basso ma con un’estensione della durata contrattuale. Portandolo dunque fino al 2028. Accettando questa proposta Vlahovic permetterebbe alla Juventus di risparmiare 6 milioni di euro lordi a stagione per tre anni, continuando a distribuire il peso del suo acquisto da 70 milioni, effettuato nel gennaio 2022, su un periodo più lungo. Anche se a dire la verità, in casa Juventus si torna a parlare anche di calciomercato con sguardo su Dusan.

Da quel che ci risulta, infatit, l’Arsenal avrebbe mostrato nuovamente interesse per l’attaccante serbo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe già fissato il prezzo per un’eventuale cessione: il club sarebbe disposto a lasciar partire Vlahovic per una cifra di almeno 60 milioni di euro. Staremo a vedere se – a fronte di una mossa ufficiale dei Gunners in tal senso – potranno esserci sorprese. Intanto, la Juve, guarda avanti. E Giuntoli pensa all’eventuale sostituto: ecco chi potrebbe essere <<<