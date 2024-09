Juventus, i precedenti delle partite con il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei precedenti con il Napoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (227) contro il Napoli in Serie A, completano 37 successi partenopei e 48 pareggi in 156 precedenti nel torneo; Il Napoli ha però vinto sei delle ultime nove sfide contro la Juventus in Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti nei precedenti 22 confronti tra queste due squadre nella competizione (4N, 12P); infatti, dal 2019/20 in avanti la squadra partenopea è quella che ha battuto più volte i bianconeri in campionato (sei, almeno due più di ogni altra avversaria).

Grazie a tre vittorie e un pareggio, il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato la Juventus con un vantaggio di punti in classifica in Serie A (attualmente nove punti i partenopei, otto i bianconeri); Un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra Juventus e Napoli in Serie A: 1-1 il 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium, completano sei vittorie bianconere e sette successi partenopei”.

Altre statistiche

“La Juventus è rimasta imbattuta in 10 degli ultimi 13 match contro il Napoli disputati nel girone d’andata in Serie A (9V, 1N): incluso il successo per 1-0 in quello più recente dello scorso 8 dicembre (con gol di Federico Gatti); La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, inclusa l’ultima giocata nello scorso campionato (1-0 con gol di Gatti); in questo parziale un pareggio e due vittorie azzurre, entrambe per 1-0 (Raspadori e Koulibaly i marcatori).

Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in trasferta in Serie A, la Juventus è una delle due, come l’Inter, contro cui il Napoli ha la più bassa percentuale di vittorie esterne: i partenopei hanno infatti ottenuto solo nove successi in 78 confronti in casa dei bianconeri, il 12% (21N, 48P)”.