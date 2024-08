Juventus, 5 correnti social alla Games of Thrones su Bonucci

L'addio di Bonucci ha fatto scatenare i tifosi della Juventus, e non solo, sui social: tralasciando le frange più becere, ecco 5 correnti social. Attenzione: contiene spoiler di Games Of Thrones

L’addio di Bonucci ha infiammato indubbiamente i social: i tifosi della Juventus sono in subbuglio, quelli del Milan gongolano, tutta Italia ha commentato, si è divisa, ha sparlato, come da consolidata italica tradizione. Se ne è parlato ovunque: nei bar, nelle mense scolastiche chiuse, nei ristoranti e davanti ad una birra. Ci siamo divertiti, in un weekend un po’ particolare per i fan delle serie televisive, ad immaginarli divisi in macro-tribù riconducibili alle grandi casate di Games Of Thrones.

CASA LANNISTER

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BWkyYtrDUJn/?tagged=lannister&hl=it”]

“I Lannister pagano sempre i loro debiti”, questo è il loro motto. Sono implacabili, spietati, ricchissimi, a volte privi di sentimenti se non il potere, la conquista, la vittoria. Tutto, pur di stare sul Trono di Spade, ovviamente. Ecco, i tifosi Lannister non sono toccati dall’addio di Bonucci, considerato alla stregua di un valletto fuggito con l’argenteria, e guardano con ottimismo ad un orizzonte carico di gloria e denaro, raggiunto con tutti i mezzi possibili. Ecco un esempio. Questo pratico, spietato tifoso juventino ha reagito con pragmatismo estremo all’addio di Bonucci :

[embedcontent src=”instagram” url=”https://twitter.com/gialucros/status/885912997092261888″]

Non solo: c’è anche chi ritiene l’addio di Bonucci una naturale evoluzione. Ovviamente non si tratta di tifosi bianconeri ma, si sa, all’interno dei Lannister si agitano correnti contrapposte:

[embedcontent src=”instagram” url=”https://twitter.com/TheRub14/status/885932516493971456″]

CASA STARK

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BWk2XlunuCp/?tagged=lannister&hl=it”]

Gli Stark abitano al Nord, aspettano perennemente un grande inverno a cui bisogna prepararsi per non essere spazzati via, e sentono sempre un gran freddo. Il loro motto dice tutto: “L’inverno sta arrivando”. Dice tutta l’ansia che c’è dietro. Ecco, gli Stark di Grande Inverno sono decisamente personaggi positivi della serie, fatto sta che, permeati di oscuro pessimismo, finiscono più o meno tutti malissimo. Ecco, diciamo che Bonucci viene visto male come uno che se la passa bene, mentre tutti gli altri sono alle prese con i Bolton, sadici e cattivissimi.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/fadebellis/status/886307471400239105″]

Alla fine, come direbbe Sansa Stark, chi se ne va, che male fa?

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/bassismarco/status/886303447154393088″]

Poi ovviamente c’è chi pensa che i pagamenti sono eccessivamente dilazionati, il che vuol dire: arriverà l’inverno, e non i cinesi non pagheranno più, alle prese con il freddo e gli Estranei:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Maverickm1977/status/886300642750451712″]

CASA TARGARYEN

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BWgJB5DBbLi/?tagged=lannister&hl=it”]

Non sono ricordati benissimo: il papà Targaryen era uno che aveva una certa fissa con l’incendiare tutto e tutti. Comunque, la figlia, Daenerys, sta tornando alla riscossa grazie a 3 draghi, e grosse promesse di libertà a schiavi e reietti. Questa corrente è vagamente utopistica, dura ma sognatrice:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/PLAT1976/status/886311841776979969″]

BRUTI

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BWkMftvDKos/?tagged=youknownothing&hl=it”]

Partecipano alla guerra a fianco di Jon Snow (quello che non sa niente, nello specifico), che li ha salvati dall’arrivo degli Estranei. Sono un popolo fiero, piuttosto barbaro ma forte. Hanno combattuto per secoli contro i Guardiani della Notte per passare oltre la barriera: una di loro si è innamorata follemente del suddetto Jon Snow, con tanto di famosa frase, tipicamente femminile: “You know nothing, Jon Snow”. Ecco tutti i NonsainienteJonSnow che sono fioriti dopo l’addio di Bonucci alla Juventus:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/MarcoDiMaro/status/885623906182328320 “]

Questo è un chiaro segnale al Posillipo’s Karma, un richiamo antichissimo al karma vesuviano. Chiaro che il sottofondo è: ma che ne sapete voi di karma, ecco ora ve l’ho spiegato.

Qui invece, all’insegna del youknownothing, un chiaro esempio di: non avete ancora davvero capito quanto è stata clamorosamente bassa la somma spesa per Bonucci, ora ve lo dico io:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/PaoloBianchessi/status/885911447926165506″]

DOTHRAKI

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BWb_mndAdt3/?tagged=dothraki&hl=it”]

Altro popolo barbaro, perennemente a cavallo, partecipano alla guerra finale con Daenerys Targaryen, per via del suo matrimonio (inizialmente non felicissimo) con Khal Drogo, loro leader (in foto) Che ovviamente, come quasi tutti i personaggi fighi, muore. Anche qui c’è del barbaro cinismo (nei limiti della civiltà, con un sottofondo di migliaia di cavalli in cerchio che corrono:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Celerizio/status/885512159375093760″]

Un canto barbaro nell’aria, c’è anche chi immagina dediche per il povero Bonucci, da parte dei suoi ex compagni di reparto e squadra:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/LSKamiKaaze/status/886319492674007040″]

E con questa chiudiamo, con una canzone in più, un Bonucci in meno, e la speranza che forse alla fine abbiano ragione gli Stark, e l’inverno stia arrivando davvero. Portandosi via calciomercato e ombrelloni, sostituiti da tanto campo. E, ovviamente, il Trono di Spade.