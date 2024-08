Juve, ecco le 5 gare più belle del 2016: votate la vostra preferita

I bianconeri chiudono un anno solare trionfale con 100 punti in campionato

24 GENNAIO

24 GENNAIO

La Juve di Max Allegri in piena rincorsa sul Napoli ospita la nuova Roma di Luciano Spalletti, in difficoltà dopo l'addio a Rudi Garcia. I bianconeri sono padroni del campo, mentre i giallorossi cercano di limitare i danni di fronte a una Juve che va a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva. La partita è dura, bloccata e alla squadra di Allegri serve un lampo di genio. Appare la Joya, ci pensa Dybala a decidere per la prima volta un big match, è sua la giocata che mette al tappeto la Roma. Contropiede lanciato da Pogba, dal lato sinistro dell'area di rigore Dybala incrocia sul secondo palo e pone la sua prima grande firma in maglia bianconera.

JUVENTUS-ROMA 1-0

RETI: Dybala 32′ st

13 FEBBRAIO

13 FEBBRAIO

Il gol, più che la vittoria, che decide il campionato. È il minuto 88 di un match molto bloccato, Juve e Napoli si preoccupano più di non prenderle che di vincere. Ecco che allora un episodio, una giocata dell'uomo forse meno atteso e il match si tinge di bianconero. Lo scudetto andrà alla Juve, il 2016 di Simone Zaza di fatto cambia in questo momento, ma in negativo. L'ex Sassuolo dopo questo gol vivrà un periodo negativo, dall'Europeo fino all'avventura ormai conclusa con il West Ham. Ma il suo sinistro, con deviazione, che ha trafitto Reina ha fatto esplodere tutto il popolo bianconero.

JUVENTUS-NAPOLI 1-0

RETI: Zaza 43′ st

16 MARZO

16 MARZO

È forse il momento più alto dell'anno solare della Juve, ma accompagnato da grande delusione. I settanta minuti dell'Allianz Arena sono una lezione di calcio a tinte bianconere contro il Bayern di Guardiola. Apre Pogba, Cuadrado raddoppia e Morata addirittura fa tris, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco inesistente. È un dominio Juve a Monaco, la massima espressione delle potenzialità bianconere in casa della corazzata Bayern, con Allegri che rivoluziona la sua squadra e con un 3-4-3 inedito spiazza tutti, Guardiola compreso. I dettagli e i fenomeni permettono ai bavaresi di agguantare i supplementari, dove a decidere il match sarà, beffardamente, l'ex bianconero Kingsley Coman.

Bayern Monaco-Juventus 4-2 dts (2-2 dtr)

Reti: pt 6′ Pogba, 28′ Cuadrado, 73′ Lewandowski, 91′ Mueller, 108′ Thiago Alcantara, 110′ Coman.

21 MAGGIO

21 MAGGIO

Doppia-doppietta, accoppiata campionato/Coppa Italia realizzata anche in quest'anno solare. A decidere la finale di Roma contro il Milan di Brocchi è Alvaro Morata, alla sua ultima in maglia bianconera prima del ritorno a casa in quel di Madrid. Parte dalla panchina lo spagnolo, ma la vince lui. Entra a soli 12 minuti dal termine dei tempi supplementari e ci mette soli 3 minuti a far esplodere la curva Nord dell'Olimpico, gremita di tifosi bianconeri. L'addio ideale di Morata, che non poteva sognare una situazione migliore per salutare la Juve e il popolo juventino.

MILAN-JUVENTUS 0-1 (0-0 d.t.r.)

RETI: Morata 111′

29 OTTOBRE

29 OTTOBRE

È il pipita-day, la prima per Gonzalo Higuain contro il "suo" Napoli. Allo Juventus Stadium tutti aspettano lui, tutti i riflettori sono puntati sull'argentino e il numero 9 bianconero risponde, ovviamente, presente. Un sinistro terrificante da fuori area che finisce all'angolino, una pugnalata al cuore per un'intera città, ma soprattutto la gioia e la felicità dei suoi nuovi tifosi, che ormai sono tutti pazzi per Higuain. Il 2-1 finale (Bonucci apre e Callejon pareggia) permette alla Juve di andare in fuga per la prima volta in questa stagione, in attesa di un 2017 ricco di successi, magari proprio con la firma di Higuain.

JUVENTUS-NAPOLI 2-1

RETI: Bonucci 5′ st, Callejon 9′ st, Higuain 25′ st

