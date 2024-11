Inter-Juventus, da Baggio a Cannavaro: quanti doppi ex negli ultimi 20 anni

Sono molti i giocatori che hanno indossato le maglie di entrambi i club, andiamoli a scoprire insieme

STORIE DI DOPPI EX

TORINO – Storie di doppi ex, di giocatori considerati alle volte traditori o mercenari. Di trasferimenti bizzarri nella storia del calcio ce ne sono tanti, così come sono tanti i giocatori che dopo aver indossato la maglia della Juventus, sono poi passati all’Inter e viceversa. Mancano sempre meno giorni al derby d’Italia e il conto alla rovescia è iniziato da tempo. Nell’attesa, andiamoci a rivedere i doppi ex più rappresentativi degli ultimi 20 anni, partendo da uno dei giocatori più amati della storia del calcio.

ROBERTO BAGGIO

DAL 90 AL 95 ALLA JUVE, DAL 98 AL 2000 ALL’INTER.

GIOCATORE 2

ZLATAN IBRAHIMOVIC

DAL 2004 AL 2006 ALLA JUVENTUS, DAL 2006 AL 2009 ALL’INTER

GIOCATORE 3

FABIO CANNAVARO

DAL 2002 AL 2004 ALL’INTER, DAL 2004 AL 2006 ALLA JUVENTUS (anche nella stagione 2009/2010)

GIOCATORE 4

PATRICK VIEIRA

DAL 2005 AL 2006 ALLA JUVENTUS, DAL 2006 AL 2010 ALL’INTER

GIOCATORE 5

ANDREA PIRLO

ALL’INTER NEL 98-99 E NEL 2000-2001, ALLA JUVENTUS DAL 2011 AL 2015

GIOCATORE 6

CHRISTIAN VIERI

DAL 96 AL 97 ALLA JUVENTUS, DAL 99 AL 2005 ALL’INTER

GIOCATORE 7

LUCIO

DAL 2009 AL 2012 ALL’INTER, DAL 2012 AL GENNAIO 2013 ALLA JUVENTUS

GIOCATORE 8

HERNANES

DAL 2014 AL 2015 ALL’INTER, DAL 2015 ALLA JUVENTUS

GIOCATORE 9

LEONARDO BONUCCI

DAL 2005 AL 2007 ALL’INTER, DAL 2010 ALLA JUVENTUS

GIOCATORE 10

CRISTIANO ZANETTI

ALL’INTER DAL 2001 AL 2006 E ALLA JUVENTUS DAL 2006 AL 2009

GIOCATORE 11

ANTONIO CANDREVA

NEL 2010 ALLA JUVENTUS, DAL 2016 ALL’INTER

GIOCATORE 12

ADRIAN MUTU

ALL’INTER NEL 2000, ALLA JUVENTUS DAL 2005 AL 2006

GIOCATORE 13

ANGELO PERUZZI

DAL 91 AL 99 ALLA JUVENTUS, DAL 99 AL 2000 ALL’INTER

GIOCATORE 14

PAULO SOUSA

DAL 94 AL 96 ALLA JUVENTUS, DAL 98 AL 2000 ALL’INTER

25 Nov 1998: Clarence Seedorf of Real Madrid gets away from Diego Simeone and Paulo Sousa of Inter Milan during the UEFA Champions League match at the San Siro in Milan, Italy. Inter won 3-1. Mandatory Credit: Ben Radford /Allsport