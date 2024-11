Il baby fenomeno Mbappé rivela il suo undici ideale: in porta c’è Buffon

Il talento del Monaco è sulla bocca di tutti e ha detto quale sarebbe la sua formazione perfetta

PORTIERE

È il fenomeno sulla bocca di tutti in questo momento, Kylian Mbappé sta incantando l’Europa con le sue giocate in Ligue 1 e in Champions League. Il talento del Monaco è stato anche convocato per la prima volta da Didier Deschamps in Nazionale e si prepara a un’estate di fuoco, dove potrebbe lasciare Montecarlo e riscrivere la storia del calciomercato. In un’intervista rilasciata a Foot Mercato Mbappé ha rivelato il suo undici ideale. In porta c’è Gigi Buffon, uomo dei record con la maglia bianconera e assoluto protagonista nel suo ruolo negli ultimi 18 anni.

TERZINO DESTRO

Sulla fascia destra a spingere c’è l’ex Roma e Milan Cafu, terzino brasiliano capitano della Seleçao campione del Mondo nel 2002 nei mondiali di Corea e Giappone.

DIFENSORE CENTRALE

A comandare la difesa ci pensa l’attuale capitano del Real Madrid Sergio Ramos, che magari Mbappé spera di incontrare più avanti in Champions League.

DIFENSORE CENTRALE

A fare coppia con Sergio Ramos un altro grande ex rossonero come Paolo Maldini, bandiera del Milan per vent’anni e leggenda del calcio italiano.

TERZINO SINISTRO

Passato come semplice meteora all’Inter poi esploso al Real Madrid. Per la fascia sinistra Mbappé sceglie l’ormai ex terzino brasiliano Roberto Carlos.

REGISTA

A centrocampo poca sostanza e tanta, tantissima classe. A fare il regista davanti la difesa l’attuale allenatore del Real Madrid ed ex stella dei blancos e della Juventus Zinedine Zidane.

MEZZALA DESTRA

Nell’inedito ruolo di mezzala destra un altro genio del calcio, che si è appena ritirato, l’ex pallone d’oro e numero 10 del Barcellona Ronaldinho.

MEZZALA SINISTRA

Da un numero 10 a un altro numero 10, sempre dei blaugrana. Dal passato al presente, a completare un centrocampo poco equilibrato ma fenomenale c’è Lionel Messi.

ALA DESTRA

Tanta Spagna anche nel tridente offensivo scelto da Kylian Mbappé, con Barcellona e Real Madrid ancora protagoniste. Sulla fascia destra il talento francese sceglie Neymar Jr.

ALA SINISTRA

Dopo aver inserito Messi e Neymar, non può mancare anche l’altro fuoriclasse di questi ultimi anni ovvero Cristiano Ronaldo, schierato a sinistra nel tridente ideale di Mbappé.

CENTRAVANTI

Dal Barcellona al Real Madrid, passando per l’Inter. Il centravanti della formazione ideale di Kylian Mbappé è “Il Fenomeno” Ronaldo.