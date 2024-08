I grandi assenti dalle nomination per il miglior undici della Uefa: ci sono Chiellini e Dani Alves

I due difensori della Juve non sono stati inseriti tra i nominati, ma sono comunque in buona compagnia

ESCLUSI DI LUSSO

Ieri è stata annunciata dalla Uefa la lista dei 40 nominati per il miglior undici della stagione e sono subito balzate all’occhio diverse assenze importanti. Il sito spagnolo AS ha voluto fare a sua volta una top 11 dei grandi esclusi dalle nomination, dove sono presenti anche Dani Alves e Chiellini. In porta, decisamente a sorpresa, c’è Manuel Neuer, con Dani Alves e Marcelo sulle fasce e la coppia centrale formata da Giorgio Chiellini e Samuel Umtiti. Terzetto di centrocampo con Sergio Busquets davanti la difesa, Koke e Ozil a completare la mediana mentre in attacco ci sono Jamie Vardy, Karim Benzema ed Edinson Cavani. Viene citato anche David Silva in questa lista di “non nominati”, una squadra che potrebbe tranquillamente puntare a vincere la Champions. I candidati: CONTINUA A LEGGERE

I CANDIDATI

Ecco la lista dei quaranta candidati per il miglior undici della stagione, con presenti per la Juve Buffon e Bonucci (più il neoacquisto Higuain e l’ex bianconero Paul Pogba): Portieri: Rui Patricio (Sporting Club), Keylor Navas (Real Madrid), Jan Oblak (Atletico Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus). Difensori: Gerard Piquè (Barcellona), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Toby Alderweireld (Tottenham), Sergio Ramos, Pepe e Dani Carvajal (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Juventus), Laurent Koscielny (Arsenal), Diego Godin e Juanfran (Atletico Madrid), Jerome Boateng (Bayern Monaco). Centrocampisti: Dimitry Payet (West Ham), Paul Pogba (Manchester United), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Riyad Mahrez (Leicester), Kevin De Bruyne (Manchester City), Joe Allen (Stoke City), Aaron Ramsey (Arsenal), Luka Modrid e Toni Kroos (Real Madrid), N’Golo Kantè (Chelsea), Andres Iniesta (Barcellona), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint Germain). Attaccanti: Lionel Messi, Luis Suarez e Neymar (Barcellona), Cristiano Ronaldo e Gareth Bale (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Gonzalo Higuain (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Sergio Aguero (Manchester City), Alexis Sanchez (Arsenal).