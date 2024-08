Dybala show con “Joya” finale, gli altri big deludono: le pagelle di Juve-Milan

Questi i voti di Juventus-Milan

BUFFON

VOTO 5.5

Praticamente mai impegnato, oggi dà poca sicurezza a tutta la squadra tra l’intervento goffo sul gol di Bacca all’uscita tentennante sulla punizione di Sosa.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

BARZAGLI

VOTO 5.5

La sua prestazione sarebbe anche buona, ma la macchia nell’unica idea offensiva del primo tempo rossonero è troppo grave. Si perde Deulofeu e lo spagnolo serve Bacca per il gol del pareggio. Sostituito per un affaticamento al termine del primo tempo.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

BONUCCI

VOTO 6

Offensivamente il Milan è meno di poca cosa, nessuna preoccupazione in fase difensiva per i bianconeri, che non vengono praticamente mai messi in difficoltà dagli attaccanti del Milan.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

BENATIA

VOTO 7

Meravigliosa la doppia giocata con cui porta in vantaggio la Juve. Prima l’anticipo da grande difensore su Bacca, poi lo stop e la conclusione da bomber di razza. Prima prestazione di alto livello per Benatia con la maglia bianconera.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

ASAMOAH

VOTO 6.5

Un treno sulla fascia destra, si è veramente ritrovato dopo anni di difficoltà post Conte. L’unico problema? Essere la riserva di uno dei migliori tre terzini del Mondo.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

PJANIC

VOTO 5.5

La Juve crea tanto, tantissimo, ma il gioco non sembra fluido come al solito. Sono i guizzi di Dybala ad accendere la manovra bianconera, il bosniaco si vede poco e non sfrutta una punizione da posizione molto favorevole.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

KHEDIRA

VOTO 6

Si inserisce spesso, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per fare male a uno strepitoso Donnarumma. Il tedesco forse avrebbe bisogno di rifiatare per ritrovare lucidità e spunto. È l’ora di Marchisio?

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

DANI ALVES

VOTO 5.5

L’assist è da sette in pagella. La prestazione da quattro. Male, malissimo il brasiliano che non riesce mai a trovare né la giusta posizione né il guizzo per entrare in partita.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

DYBALA

VOTO 7.5

Sarà il premio di MVP del mese di dicembre che gli ha dato fiducia, ma questa è la versione totale di Dybala che i tifosi bianconeri ricordavano. Fa tutto, imposta crea e dribbla come poche volte in questa stagione. Non trova il gol fino al 95esimo, ma c’è anche da fare i complimenti a Donnarumma, si prende la responsabilità di cancellare il brutto ricordo di Doha. Trasformazione perfetta. Scudetto in ghiaccio?

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

PJACA

VOTO 6

È forse il giocatore bianconero più difficile da giudicare. Sbaglia tante occasioni e forse la sua poca cattiveria sotto porta incide sul risultato, vero. Ma è altrettanto vero che il croato ha fatto bene per tutti i novanta minuti, dimostrando brillantezza e voglia di fare.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

HIGUAIN

VOTO 5.5

Male nel primo tempo, completamente un altro Pipita nella ripresa. Serve qualcosina di più però per ritrovare il gol, che oggi sarebbe servito come il pane.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

LICHTSTEINER 6

VOTO 6

Entra al posto di Barzagli e non soffre lo spauracchio Deulofeu. Ha la velocità per tenere lo spagnolo e riesce a fermare le sue scorribande.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

ALLEGRI

VOTO 6

Difficile chiedere di più, è vero che la Juve vince al 95esimo ma crea talmente tante occasioni che è difficile aspettarsi qualcosa di meglio. Non ha soluzioni dalla panchina per provare a cambiare il match visto che anche Mandzukic dà forfait per una colica intestinale. Vittoria di sofferenza, decisiva per lo Scudetto?