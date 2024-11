Del Piero vince, ma che sfida con Maldini! Ecco la vostra top 10 del “mancato pallone d’oro”

Testa a testa tra le due bandiere di Juve e Milan, ma a spuntarla è il capitano bianconero per una manciata di voti

10° POSTO

Tremila e cinquecento voti per stabilire qual è il giocatore che avrebbe meritato maggiormente il Pallone d’oro nella sua lunga carriera. Il podio, tutto italiano, ha visto un testa a testa tra le due bandiere di Juve e Milan Alex Del Piero e Paolo Maldini. Dal decimo al primo posto, andiamo a vedere qual è stata la scelta dei nostri lettori. Ingenerosa la percentuale per Alan Shearer, uno dei più grandi goleador della storia del calcio inglese che ha ricevuto soli 6 voti (0%). >>>VAI AL NONO POSTO

9° POSTO

Copia e incolla per Oliver Kahn, che nonostante abbia ricevuto quasi il doppio dei voti di Alan Shearer (10, contro i 6 dell’ex Newcastle) non riesce ad andare oltre lo 0%. >>>VAI ALL’OTTAVO POSTO

8° POSTO

Primo giocatore a raggiungere l’un per cento è Alessandro Nesta, forse sottovalutato da molti, che ha ricevuto solamente 19 voti. >>>VAI AL SETTIMO POSTO

7° POSTO

Si sale in classifica, ma i voti restano comunque pochi anche per Samuel Eto’o. Sono stati in 37 a scegliere il camerunense, anche per lui un misero 1%. >>>VAI AL SESTO POSTO

6° POSTO

Ibracadabra si ferma solamente al sesto posto, 218 voti per Zlatan Ibrahimovic che ottiene il 6% delle preferenze dei nostri lettori. >>>VAI AL QUINTO POSTO

5° POSTO

Poco meglio dello svedese il suo ex compagno di squadra al Barca Xavi Hernandez, metronomo del triplete a firma Pep Guardiola che ottiene il 7% dei voti (226)>>>VAI AL QUARTO POSTO

4° POSTO

Nettamente fuori dal podio, ma comunque in una posizione di tutto rispetto Francesco Totti, che ottiene la medaglia di legno grazie ai 324 voti ricevuti, il 9% del totale. >>>VAI AL TERZO POSTO

3° POSTO

Top 3 che si apre dall’attuale capitano bianconero, quel Gigi Buffon per cui spesso si è richiesta l’assegnazione del Pallone d’oro. In molti lo volevano assegnato a lui nel 2006, per 681 nostri lettori meriterebbe il riconoscimento (20%) >>>VAI AL SECONDO POSTO

2° POSTO

Di poco medaglia d’argento Paolo Maldini, solo 32 voti lo dividono dalla vittoria, il 27% ottenuto non basta per vincere il nostro sondaggio, ma nonostante questo 937 preferenze sono un ottimo bottino. >>>VAI AL PRIMO POSTO

1° POSTO

And the winner is.. Alex Del Piero! 969 voti, 28% delle preferenze e i nostri lettori hanno scelto. E’ Alex Del Piero a meritare il Pallone d’oro!