Dall’economista Chiellini all’ex libero divenuto medico dell’Inter: quando il calcio incontra l’Università

Meno dell'1% dei calciatori professionisti sono laureati, un dato a dir poco misero

ECONOMISTA

È ovvio, allenarsi tutti i giorni può togliere il tempo di fare altre cose, come laurearsi, ma c'è chi non ha voluto abbandonare i libri nella sua carriera da calciatori. Solo l'1% dei professionisti è laureato, un numero irrisorio, ma le eccezioni ci sono. Su tutte, quella di Giorgio Chiellini, laureato in Economia e Commercio il 16 luglio del 2010 presso l'Università di Torino.

MADE IN JAPAN

Yuto Nagatomo si è laureato in Giappone, prima di venire in Italia, in Economia politica presso l'accademia di Meiji, una delle prime sei di Tokyo.

AVVOCATO

Avvocato ed ex Juventus. Stiamo parlando di Guglielmo Stendardo, laureatosi in giurisprudenza nel 2008 presso l'Università di Roma della Sapienza.

LIBERO E MEDICO

Da libero negli anni '80 a medico sociale alla fine degli anni novanta. Questa la carriera di Piero Volpi, laureato a 27 anni in medicina all'Università di Perugia, diventando poi dal '95 al 2000 il medico sociale dell'Inter.

CAMPIONE DEL MONDO

Dal trionfo in Germania nel 2006 con la Nazionale alla laurea il passo è breve. Chiedetelo a Massimo Oddo, attuale allenatore del Pescare, che si è laureato nel novembre del 2011 in Scienze manageriali all'Università di Teramo.

SORPRESA

Vi aspettavate di vedere Erjon Bogdani in questa lista? L'ex attaccante del Siena si è laureato in Economia e commercio qui in Italia.

ALLENATORE

Capoclassifica in Serie B con il Verona, Fabio Pecchia ha avuto anche il tempo di laurearsi in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli.

PORTIERE IN AULA

Anche Mario Ielpo, come Fabio Pecchia, si è laureato in giurisprudenza. L'ex portiere di Lazio, Cagliari e Milan è riuscito a prendere la laurea nel novembre del 1994.

EX JUVE

In molti ricorderanno Jean-Alain Boumsong, ex difensore della Juve ai tempi della Serie B. Bene, non tutti sapevano che si è laureato con lode in matematica all'Università di Le Havre.

BOMBER

L'ex bomber Luigi Beghetto, ricordato soprattutto per l'avventura in Serie A con la maglia del Treviso, si è laureato in Scienze politiche nel 2002 all'Università di Padova.

PORTIERE “STORICO”

L'ex portiere del Carpi Zeljko Brkic si è laureato in storia lo scorso anno con una tesi sulla storia antica di Micene e Creta.

LAUREA DA MOU

Al servizio di José Mourinho c’è anche un laureato al Manchester United. Si tratta di Juan Mata, che si è laureato in giornalismo all’Università di Madrid.