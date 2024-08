Dalle polemiche di Marotta alla “prima” di Pjanic: le cinque migliori frasi del 2016

Marotta, Conte e Buffon tra gli assoluti protagonisti dell'anno della Juve

ITALIA DA TUTELARE

Dopo la sconfitta contro il Bayern negli ottavi di Champions, lo sfogo di Beppe Marotta per l'arbitraggio pessimo dell'arbitro svedese Eriksson ha stupito tutti: "Voglio prima di tutto sottolineare la grande prova della squadra e i meriti dell'allenatore, ma purtroppo il calcio è fatto di episodi e l'errore sul gol di Morata è clamoroso. Avrebbe cambiato la partita e l'economia del passaggio del turno, non si possono fare degli errori così gravi e non devo fare nessun commento, se non la considerazione forte che il calcio italiano deve essere tutelato. Io mi limito agli episodi e non è possibile essere eliminati per questi errori, non è un discorso esclusivamente economico ma anche, se non soprattutto, di ranking. Non può e non deve più succedere, il calcio italiano ha subito un danno clamoroso e deve essere tutelato. Il gol del 4-2 è un altro errore grave, qualora fossimo rimasti sul 3-2 avremmo potuto giocarcela ancora. Non cerchiamo alibi, ma certi arbitraggi non sono accettabili e nel computo del doppio confronto non siamo stati aiutati, tutt'altro. Io sono qui davanti alle telecamere per tutelare i miei giocatori e il mio allenatore, cosa che non è stata fatta dall'arbitro che ha influenzato il lavoro di una squadra e uno staff tecnico."

NON VEDENTE

Assente nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter Claudio Marchisio ha fatto polemica per la telecronaca della partita: "Ammonizione Zaza.... Dicono che ha scalciato. Telecronaca fatta da un non vedente!!!!". Poi a fine partita un complimento di cuore ai nerazzurri e alla Juve per non aver mai mollato fino alla fine: "Grande ritorno giocato dall'Inter! Noi… Soffriamo e non molliamo!!!! Altra finale di Coppa Italia. Forza Juve!!!!".

VINCERE

Definito ingrato dalla sponda giallorossa, Miralem Pjanic appena arrivato a Torino ha spiegato la sua scelta di trasferirsi alla Juve: "Io a Roma ho passato i migliori anni della mia carriera. Ora ho firmato per un altro grandissimo club, ma Roma resterà sempre nel mio cuore. Dopo 5 anni a Roma voglio vincere qualcosa".

SCANSARSI

«Ragazzi, così non si va da nessuna parte. In Serie A vinciamo perché gli avversari si scansano ma in Champions League non accade e non accadrà mai. In Italia le uniche due squadre che non si sono scansate ci hanno battuto. Servono più personalità, più grinta e più voglia di aiutarsi, sennò ci complicheremo la vita in campionato e anche in Europa ci sarà da soffrire» Queste le parole, riportate dalla Gazzetta, che Gigi Buffon avrebbe detto all'interno dello spogliatoio. Secca e immediata la smentita della Juve, ma si può credere allo sfogo del portierone bianconero.

CONCORRENZA

Tante, tantissime frecciatine tra Juve e Antonio Conte dopo l’addio dell’allenatore ai bianconeri. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda la “concorrenza” in Serie A: “Con l’ottavo monte-salari al mondo deve guardare ben oltre la Serie A, se la concorrenza ti vende Higuain e Pjanic, tutto diventa più facile”. Secca e quasi stizzita la risposta di Beppe Marotta: “Le parole di Conte? In un’intervista ampia è normale che sia coinvolto direttamente un allenatore che ha fatto la storia della Juve. Siamo abituati a giocare per vincere, indipendentemente da quanto si spende. Non sempre vince chi spende di più, noi abbiamo migliorato il nostro bilancio ma soprattutto a livello calcistico, questo è il vero valore aggiunto.”