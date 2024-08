Lo stadio di Cardiff ospiterà la sfida di sabato sera tra la Juventus e il Real Madrid

IL MILLENNIUM STADIUM

Si giocherà al Millennium Stadium di Cardiff la finale di Champions League sabato sera tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Real Madrid di Zinedine Zidane. Dopo la sfida di Amsterdam del 1998 sarà la seconda finale di Champions tra i bianconeri e la Casa Blanca, con la Juve che cercherà di riscattare la sconfitta di diciannove anni fa. La squadra di Allegri arriverà venerdì a Cardiff e si preparerà per la finale, intanto andiamo a conoscere meglio il Millennium Stadium di Cardiff, teatro della grande sfida di sabato sera: CONTINUA A LEGGERE

STADIO DA RECORD

Il Millennium Stadium è stato costruito per ospitare la Coppa del Mondo di rugby del 1999. Fino al 2006 è stato lo stadio calcistico più capiente del Regno Unito con i suoi 74.500 spettatori posti a sedere prima della ristrutturazione dell’Old Trafford di Manchester. Il Millennium Stadium ha portato subito fortuna alla nazionale gallese di rugby, che nella partita inaugurale batté per la prima volta nella sua storia il Sudafrica in un’amichevole.

VICE-WEMBLEY

Durante la ricostruzione di Wembley, il Millennium Stadium di Cardiff ha sostituito lo storico impianto londinese nel suo ruolo di teatro delle finali inglesi. Le finali di FA Cup, League Cup e Community Shield si giocarono in Galles dal 2001 al 2006, prima che venisse ultimata la realizzazione del nuovo Wembley. L’ultima finale del 2006 è stata vinta dal Liverpool in una finale rocambolesca contro il West Ham ai calci di rigore, dopo che Gerrard aveva segnato il gol del 3-3 al 91esimo minuto.

LA GRANDE COMPETIZIONE

La prima grande competizione calcistica al Millennium Stadium si è svolta nel 2012, quando lo stadio di Cardiff è stato teatro di alcune partite del torneo di calcio dell’Olimpiade di Londra. Cinque le partite giocate nell’impianto gallese, compresa la finale per il terzo e quarto posto vinta dalla Corea del Sud per 2-0 contro il Giappone in un derby asiatico. Soprattutto al Millennium Stadium è stato giocato il quarto di finale tra il Regno Unito e la Corea del Sud, con la sorprendente eliminazione dei britannici ai rigori dopo l’1-1 dei 90 minuti regolamentari.

IL “PRECEDENTE”

La finale di sabato sera tra Juventus e Real Madrid sarà la prima grande finale che si giocherà al Millennium Stadium di Cardiff. In realtà c’è stata un’altra finale, molto spettacolare, che si è giocata in Galles due anni fa. La finale di Supercoppa europea, un evento con ben altra risonanza mediatica, nel 2014 è stata giocata al Cardiff Stadium e il Real Madrid ha battuto il Siviglia 2-0 grazie a una doppietta di CR7. Un precedente che non fa ben sperare i bianconeri…

LA “PRIMA FINALE”

Il Millennium Stadium di Cardiff è provvisto anche di un tetto mobile, così da poter “chiudere” lo stadio in caso d’evenienza. Il coperto mobile si può aprire e chiudere nel giro di 20 minuti e la finale di sabato sarà la prima della storia della Champions League che si giocherà “al coperto”. La decisione è stata presa dalla UEFA dopo l’attentato ai danni del Borussia Dortmund in occasione della sfida contro il Monaco valida per i quarti di finale di Champions. Una decisione, quella della UEFA, che vuole prevenire qualsiasi eventuale attacco di droni durante la finale di sabato.

NON SOLO SPORT

Sebbene il calcio non sia stato un grande protagonista al Millennium Stadium, l’impianto di Cardiff è uno dei principali riferimenti a livello musicale del panorama europeo. Da Tina Turner a Bon Jovi, da Madonna agli U2 fino a Rihanna, tantissime stelle della musica mondiale hanno inscenato i loro spettacoli al Millennium Stadium, suonando sempre davanti ad almeno 70.000 spettatori.