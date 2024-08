Dal consigliere CONI al fruttivendolo, cosa fanno oggi i bianconeri della serie B

L'anno della stagione 2006-2007 è stato l'unico anno nella serie cadetta per la Juventus

I fedelissimi

Nell'anno del post calciopoli la Juve ha vissuto una vera e propria rivoluzione. Molti giocatori hanno chiesto la cessione per non giocare in serie B, ma altri invece hanno preferito restare per amore della maglia. Tra chi è rimasto prima e chi dopo, ecco i fedelissimi della Juve 2006-2007: ovviamente Buffon, Chiellini, Del Piero, Nedved, Camoranesi, Trezeguet, mentre un po' a sorpresa possiamo mettere in questa lista Paolo de Ceglie, ancora alla Juve.

Chi è passato dall’altra parte

Molti degli eroi di quella stagione ora hanno appeso gli scarpini al chiodo e si sono messi ad allenare. Parliamo di Tudor (Karabukspor, in Turchia), Zanetti (Carrarese), Giannichedda (Racing Roma), Legrottaglie (ex Akagras, lega pro) e Birindelli (Empoli U17).

Chi gioca ancora in Italia

Alcuni degli ex bianconeri continuano a giocare in Italia, tra alti e bassi. In serie A troviamo Antonio Mirante al Bologna e Palladino al Crotone. Nelle serie minori giocano invece Piccolo (Alessandria), Marchionni (Latina), Venitucci (Livorno), Bianco (Carpi) e Paro, che al momento è svincolato dopo l'avventura con il Crotone.

I giocatori all’estero

Anche fuori dai confini italiani troviamo diversi protagonisti di quella storica stagione. Valeri Bojinov dopo aver cambiato diverse squadre milita ora nel Partizan Belgrado, Guzman gioca al San Lorenzo, Urbano al Lugano e infine Giovinco si trova oltreoceano, nella MLS con il Toronto.

E poi chi fa altro

Alcuni giocatori, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, hanno fatto scelte diverse. Federico Balzaretti adesso fa l'opinionista in televisione, mentre Boumsong e Zebina si sono ritirati a vita privata, salvo qualche intervento come opinionisti, ma in maniera sporadica. Belardi invece è diventato consigliere del CONI per la Campania, e infine Marcelo Zalayeta ha annunciato che si metterà a fare il fruttivendolo.

L’allenatore e il consigliere

A guidare quella squadra dalla panchina ci pensava Didier Deschamps. Ora il francese è il tecnico della sua nazionale, ed è al centro dell'attenzione per il caso Pogba. Nella dirigenza della squadra c'era invece Marco Tardelli, che ha fatto poi il vice del Trap all'Irlanda, mentre adesso fa l'opinionista in attesa di un nuovo incarico.

I dirigenti

Il presidente dell'epoca, Giovanni Cobolli Gigli, è ora presidente di Federdistribuzione, mentre il suo vice Bettega è diventato opinionista sportivo. Infine, l'allora direttore generale Jean-Claude Blanc ricopre ora la stessa carica al Psg degli emiri. E intanto in Francia esplode il caso Pogba