Da Mandzu a CR7, da Neymar a Rooney: quando il calcio diventa cruento

Il croato, nella finale di ieri allo Stadio Olimpico, è stato l'ultima "vittima" di una lunga lista all'interno del rettangolo verde

MANDZUKIC

Un contatto duro, durissimo, che poteva mettere ko quasi tutti. Non Mario Mandzukic, che nonostante il bruttissimo taglio sul sopracciglio ieri sera allo Stadio Olimpico è uscito dal campo senza l’aiuto della barella né il supporto dei medici. Un rapido intervento dei sanitari a bordo campo e poi subito dentro, pronto a battagliare nuovamente come se nulla fosse. La capocciata del croato con Bastos è stato solo l’ultimo contatto cruento all’interno del rettangolo verde, con tanti campioni che sono stati vittime di colpi molto duri. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

NEYMAR

Il Brasile rifila una sonora cinquina alla Bolivia nell’ottobre del 2016 in un match valido per le qualificazioni al mondiale di Russia del 2018. A far spaventare i brasiliani è però il durissimo contatto tra Neymar e il boliviano Duk, con il volto del numero undici del Barça che diventa una maschera di sangue dopo la gomitata subita. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

STAM

Uno dei difensori più duri degli ultimi anni, Jaap Stam non si è mai tirato indietro. Anche negli europei del 2000, quando nel match contro la Repubblica Ceca l’olandese si è fatto ricucire una ferita all’occhio a bordo campo pur di non abbandonare i suoi compagni. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

CR7

Anche Cristiano Ronaldo è stato vittima di un intervento cruento nella sua avventura in Spagna con il Real Madrid. Nel novembre del 2012, sul campo del Levante, il fuoriclasse portoghese viene tamponato da un avversario e in pochi secondi il suo occhio si gonfia con una vistosa ferita sul sopracciglio. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

GIAMPÀ

Forse uno degli infortuni più brutti della storia del calcio italiano. L’esterno del Messina Domenico Giampà, dopo esser stato spinto da Rullo sui cartoni pubblicitari, riporta un profondissimo taglio alla gamba che verrà ricucito con addirittura 147 punti di sutura. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MENEZ

L’ex giocatore del Milan Jeremy Menez all’esordio con il Bordeaux ha riportato un bruttissimo taglio all’orecchio. Nel corso dell’amichevole contro il Lorient, il francese si è scontrato con Ndong e i tacchetti del giocatore gabonese hanno provocato questo bruttissimo taglio all’orecchio di Menez. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ROONEY

Anche Wayne Rooney è stato vittima di un infortunio cruento con la maglia dello United. Il numero dieci dei Red Devils è stato costretto a rimanere ai box per un mese nell’agosto del 2012 dopo un profondo taglio alla gamba subito durante la sfida contro il Fulham ad Old Trafford. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PEPE

Non solo Stam, anche il difensore portoghese Pepe è stato ricucito a bordo campo. In occasione della partita di Champions League al Bernabeu tra Real e Copenhagen il numero tre dei blancos è stato “medicato” con una spillatrice nel marzo del 2013. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

LUIS ENRIQUE

Uno degli episodi storici della nazionale italiana è senza dubbio lo scontro tra Luis Enrique e Mauro Tassotti. Il giocatore azzurro, nei mondiali americani del ’94, diede una capocciata all’attuale allenatore del Barcellona che perse molto sangue dal naso.