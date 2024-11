Da Ibra-Adriano a Mandzukic-Higuain: quando la coppia d’attacco è di “peso”

Allegri può sorridere, la coppia gol Higuain-Mandzukic può prendere spunto dal passato

COPPIA GOL

Chi lo dice che due centravanti non possono coesistere? La prestazione di ieri di Higuain e Mandzukic è la dimostrazione di come si può vincere anche con il doppio centravanti. Il passato poi lo conferma, sono tante le “coppie gol pesanti” che hanno vinto in Italia e in Europa. Dallo United di Ferguson all’Inter fino ai trionfi in terra francese, il doppio centravanti sa essere bello e vincente. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

SOGNO UNITED

I gemelli del gol di Sir Alex Ferguson, Dwight Yorke ed Andy Cole. In coppia hanno vinto 3 Premier League, una FA Cup, una Champions League e una Coppa Intercontinentale.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

LIONE D’ANNATA

Tutti si ricordano di Juninho Pernambucano, ma i veri mattatore del Lione capace di arrivare nei quarti di finale di Champions erano Lisandro Lopez e Bafetimbi Gomis, in fase calante della carriera dopo i trionfi a Lione.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

ANTE-TRIPLETE

Prima di Mourinho, Eto’o e Milito, l’Inter ha iniziato a vincere grazie ai gol della coppia Ibrahimovic-Adriano, decisivi per molti trofei vinti dalla squadra di Mancini

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

VECCHIO PIPITA

Non è una novità per Gonzalo Higuain avere un altro centravanti al suo fianco, ai tempi del Real il dualismo con Karim Benzema li ha spesso portati a giocare in coppia, con ottimi risultati.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

TOTTENHAM D’EUROPA

Dopo anni difficili, il Tottenham torna ad essere protagonista in Inghilterra e in Europa grazie ai due centravanti Pavlyuchenko-Crouch, seguiti da Bale prima e Harry Kane poi.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

CHELSEA VINCENTE

Un Chelsea bello e vincente, con due centravanti mica da ridere. Didier Drogba e Nicolas Anelka vinsero tutto in Inghilterra, al francese però è sfuggita la Champions, ha lasciato Londra poco prima del successo firmato Roberto Di Matteo in quel di Monaco.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

IBRA-BIS

Non solo con Adriano, anche con Edinson Cavani Ibra ha dimostrato di saper convivere. Forse il Matador ha fatto più fatica, ma visti i trofei vinti si può dire che sia andata bene a tutti.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

POST-GALACTICOS

Dopo il Real dei galacticos (Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham), le Merengues si affidarono a Van Nisterlooy al fianco di Raul, una coppia gol devastante che regalò due titoli di Spagna consecutivi ai blancos.

>>>VOTA IL SONDAGGIO<<<

VOTA

[poll id=”1232″]