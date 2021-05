Calciomercato Juventus – Clamoroso, contatti già avviati! Avete letto?

Vittoria doveva essere e vittoria è stata contro il Sassuolo, grazie alle reti di Rabiot, Ronaldo e Dybala (1-3). Tuttavia il successo del Mapei Stadium potrebbe non essere sufficiente per agguantare la Champions. Nonostante le dichiarazioni di facciata di Paratici, che non intende sbilanciarsi sul calciomercato prima del termine della stagione, qualcosa in queste ore si starebbe muovendo. La suggestione che arriva dalla Francia potrebbe non fare troppo felici i tifosi della Vecchia Signora<<<