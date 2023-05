Calciomercato Juve, Cambiaso verso la permanenza

Una delle stagioni più travagliate della storia della Juventusè vicina a volgere al termine. La sconfitta subita in Europa League contro il Siviglia ha svegliato gli uomini di mister Allegri dal sogno di raggiungere la finale. In ballo rimane il campionato e la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sul campo avrebbero ipotecato l'obiettivo: mancherebbero pochi punti per ottenerla, ma le vicende extra campo non lasciano tranquilli. L'altra partita della Juventus si gioca nelle sedi processuali della Giustizia Sportiva. Una penalizzazione sembra quasi certezza, ma ancora non si sa quanti punti saranno accollati alla Vecchia Signora. Solo nelle prossime settimane si potrà saperne di più e di conseguenza progettare un calciomercato che si prospetta molto consistente.