Calciomercato Juve | Pedullà, bomba su Allegri: “Giuntoli vuole prendere…”

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione circa quello che potrebbe avvenire sulla panchina della Juventus il prossimo anno

redazionejuvenews

Oggi qualche giornale titola sempre meno Allegri. Un gioco di parole semplice che però non solo sta lì a descrivere la complicata situazione che vive oggi la Juventus ma anche quel che riguarda il possibile futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha deluso tutte le aspettative e la sconfitta contro il Siviglia rischia di pesare parecchio, in tutti i sensi. Il punto è il seguente: la stagione della Juve è stata tribolata ma quello che delude è il fatto che stavolta Allegri non solo non ha portato risultati di alcun tipo, ma non ha neanche dato un gioco - e dunque una speranza - ad una squadra comunque composta da giocatori importanti. Motivo per cui, le novità sul futuro della panchina bianconera, rischiano di essere davvero bollenti.

Allegri addio? La Juventus riflette sul futuro — Secondo quanto viene riportato da Alfredo Pedullà, Giuntoli aspetta il via libera per il trasferimento alla Juventus ma ovviamente, privatamente, fa già i suoi ragionamenti circa quelle che dovrebbero essere le mosse del club bianconero la prossima estate. Vista la rottura con De Laurentiis, il suo sogno sarebbe quello di portare alla Juventus il tecnico campione d'Italia in carica. Dunque: Spalletti alla Juve. Per i bianconeri sarebbe un capolavoro totale. Prendere tecnico e DS dei neo-campioni d'Italia e portarli entrambi a Torino. La redazione di Juvenews ha indagato in merito, ed ecco cosa abbiamo scoperto.

Le indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà sono indiscutibili. E infatti c'è poco da commentare in questo senso. Quello che bisognerà capire, eventualmente, sono i tempi. Difficilmente la Juve metterà in discussione Allegri prima della fine della stagione. Solo allora, si tirerà una riga. E se fino a qualche tempo fa la sua permanenza sembrava indiscutibile, adesso qualcosa inizia a scricchiolare. La possibilità di un addio aumenta. Quella dell'arrivo di Giuntoli pure e quella legata a Spalletti, per ora, è solo un sogno. Nel frattempo attenzione perché sul futuro della Juventus è arrivata poco fa una notizia pesantissima<<<