Calciomercato Juve, chi va e chi resta: la situazione nella rosa bianconera

Con la stagione verso la conclusione si aprono i discorsi relativi al calciomercato della Juve: da determinare il futuro di molti elementi

redazionejuvenews

Con l'uscita in semifinale di Europa League, la Juventus concluderà la seconda stagione consecutiva senza aver conquistato alcun trofeo. Un evento raro e negativo per un club abituato tradizionalmente ad altri fasti. La stagione non è però conclusa: in Serie A, i bianconeri dovranno cercare di ottenere più punti possibili. Questo perché, oltre alla qualificazione Champions, pende sul destino della Vecchia Signora la sentenza in arrivo sul caso plusvalenze. Un incertezza che comprensibilmente si riflette anche sulle scelte di calciomercato, che a breve prenderà avvio tra i bianconeri. Non prima di aver scelto il nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli del Napoli in pole.

Le ipotesi della Juventus su portiere e difesa — Dei tre portieri attualmente in forza alla Juventus, quello con maggiori certezze di rimanere appare Mattia Perin. Più delicata la situazione legata a Wojciech Szczesny, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2024. Il club sembra voler aspettare la decisione del portiere polacco, per poi valutare se sarà il caso di investire per un nuovo numero 1. Infine, il contratto di Carlo Pinsoglio è in scadenza quest'anno ma non dovrebbero esserci problemi con il rinnovo. A salutare sarà capitan Bonucci, il quale ha già annunciato l'addio, mentre Rugani potrebbe essere oggetto del prossimo calciomercato in uscita. Per Alex Sandro è scattato il rinnovo automatico e il suo destino sembrerebbe la permanenza. Così come Danilo, Bremer e Gatti.

Calciomercato Juve rovente a centrocampo e attacco — A centrocampo la Juventus dovrebbe ripartire dalle certezze Kostic e Locatelli. Continuerà anche la crescita dei giovani prospetti che già in questa stagione hanno fatto ben figurato. Stiamo parlando di Fagioli, Miretti e Iling-Junior. Per Barrenechea potrebbe essere valutato un futuro in prestito, ma la sua permanenza potrebbe essere legata anche ad altre scelte di mercato. Ad esempio, quella su Rabiot che i bianconeri vorrebbero trattenere ma che potrebbe salutare senza Champions League. Chi non sarà confermato sarà probabilmente Paredes, mentre il recupero di Pogba sarà il primo vero acquisto della prossima stagione. In attacco, la situazione appare molto incerta per tutti gli elementi. Di Maria e Milik sono in scadenza e la conferma non è scontata. Vlahovic e Chiesa sono i pezzi pregiati del reparto. Ma anche loro, così come Kean, potrebbero lasciare in caso di necessità di arrivare ad altri profili.