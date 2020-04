Zico: “Sarri tra i miei tecnici preferiti, Atalanta da finale di Champions”

TORINO- Zico, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio europeo: “Mi piacciono molto Guardiola e Klopp, ma anche Mourinho, Sarri, Simeone… Praticano un gioco più offensivo, per segnare, e dirigono gente di alta qualità. Ma altri vincono in diversi modi e li rispetto comunque. Champions? Un mese fa avrei dato come favorito il Liverpool… L’Atletico di Simeone si è candidato. Quando batti la favorita puoi arrivare fino in fondo, acquisti forza e consapevolezza. Italiane? Dico l’Atalanta, che sta esprimendo un gioco bellissimo, un collettivo molto forte… La vedo anche in finale”.

