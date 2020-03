Zico: “La Juventus ha investito e vinto tanto, uno come Dybala non può giocare lontano dall’area”

TORINO- L’ex bandiera dell’Udinese Zico ha parlato, ai microfoni di Sky Sport24: “La Juventus negli ultimi anni ha investito tanto e vinto sempre, ma in questo ultimo anno le avversarie si sono fatte sotto. Nuovo Zico? Credo che il mio calcio fosse totalmente diverso. Purtroppo nel calcio moderno c’è più lo sviluppo delle ali, non tanto la mezzapunta, come ai miei tempi. Dybala? Quando si muove nella sua posizione fa giocate spettacolari, crea tanto e fa gol. Uno come lui non può star lontano dall’area”.

