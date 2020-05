Zeman: “Contrario ai cinque cambi a partita. Chiellini odia l’Inter? Forse l’ha detto perchè…”

TORINO- Ai microfoni di Rai Radio Uno, Zdenek Zeman ha rilasciato le sue impressioni riguardo le parole di Chiellini, che negli scorsi giorni hanno fatto molta polemica: “Non ho letto chiaramente quello che ha detto, ma so che la parola “odiare” non va bene per il calcio. Forse non gli sta simpatica l’Inter perchè, in carriera, ha perso molte volte con quella squadra. Non conosco bene le statistiche e non so i motivi reali”. Due parole, poi, riguardo l’aumento del numero delle sostituzioni: “Le regole devono restare uguali per tutta la stagione, non si può cambiare. Si favorirebbero le squadre che hanno una panchina più lunga delle altre”.

