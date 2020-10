Zazzaroni: “Pirlo ha bisogno dei grandi giocatori. Percorso difficile, ma l’inizio non va bene”

TORINO- Ai microfoni di Radio24, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Juventus: “Pirlo è stato preso per tornare ad un modello di gestore meno tecnico-tattico, mi chiedo cosa si aspettasse la gente da lui. Un neo allenatore ha bisogno dei grandi giocatori, è chiaro che senza vada in difficoltà. Gli unici che non hanno mai fatto la Champions sono Chiesa e Kulusevski, Pirlo sbaglia a dire che in molti dei calciatori a disposizione non l’hanno fatta. Non va bene come inizio, ma è un percorso molto complesso”.