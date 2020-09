Zauli: “L’imprevedibilità della prima partita è tanta”

TORINO – L’allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Pro Sesto.

“L’imprevedibilità di una prima partita è tanta. Giocheremo contro una neopromossa che non gioca in Serie C da diversi anni anni, nonostante una tradizione importante, e avrà grande entusiasmo. Hanno un allenatore giovane che ha fatto giocare molto bene la squadra lo scorso anno. Sarà una partita molto difficile come tutte le altre. Siamo la Juve. E il blasone del nome Juve può portare dall’altra parte concentrazione e voglia di star bene. Questo deve essere per noi uno stimolo in più. Quello che daranno gli altri in una singola partita contro di noi, noi dovremo darlo in tutte le partite. Deve essere il nostro mantra per essere protagonisti”.