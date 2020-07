Zapata, l’Atalanta respinge i primi assalti

TORINO- Al termine di questa stagione, Gonzalo Higuain dovrebbe lasciare definitivamente la Juventus, che è ora alla ricerca di un centravanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, uno degli obiettivi di Paratici è Duvan Zapata, per il quale l’Atalanta avrebbe già respinto i primi assalti. L’offerta di 30 milioni più Perin è stata giudicata inadeguata dalla dirigenza orobica, che per privarsi del colombiano pretende di più.

