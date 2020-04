Zaniolo, la Roma lavora per il rinnovo

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma non ha alcuna intenzione di separarsi a breve da Nicolò Zaniolo. Il ragazzo scuola Inter è infatti ritenuto uno dei top player della rosa capitolina e, per questo, la dirigenza avrebbe già fatto partire i contatti per il rinnovo. Un accordo che dovrebbe portare nelle sue casse 3 milioni l’anno. La Juventus, che segue la situazione da vicino, studia le possibili contromosse.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<