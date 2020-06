Zaniolo, la Roma fa il prezzo per la cessione

TORINO- La Juventus, per ringiovanire la propria rosa, è sempre attenta alla situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il giovane gioiello giallorosso è un pupillo del ds Fabio Paratici, che sa che, però, la strada è tutta in salita prima di concludere l’affare. Come riferito da Tuttosport, infatti, la Roma non vorrebbe privarsi del giovane talento, per il quale ha fissato un prezzo di 60 milioni di euro. Una cifra che, vista la crisi economica derivata dalla situazione sanitaria, i campioni d’Italia difficilmente spenderanno.

