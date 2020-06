Zaniolo, il retroscena: vecchio tifoso bianconero, sognava di giocare per la Juve

TORINO- Il ds bianconero Fabio Paratici ha rimesso nuovamente nel mirino Nicolò Zaniolo, talento in forza alla Roma ritenuto il giusto rinforzo per il centrocampo della Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, a spingere il ragazzo a Torino potrebbe essere la sua vecchia fede juventina. Da ragazzo, infatti, l’ex Inter era un sfegatato sostenitore della Vecchia Signora, di cui sognava, un giorno, di poter indossare la maglia. Al momento, però, l’unico pensiero in testa al ragazzo sarebbe quello di tornare in campo per il finale di questa stagione.

