Zaniolo-Bernardeschi, lo scambio sembra possibile

TORINO – Quello di Nicolò Zaniolo è uno dei tanti nomi che vengono accostati alla Juventus. Il piano dei bianconeri consiterebbe nell’inserire Bernardeschi nell’eventuale operazione, mettendo in pedi uno scambio con conguaglio economico in favore dei giallorossi. Stando a quanto rivela Sportmediaset, le due parti potrebbero incontrarsi molto presto per discutere le varie ipotesi. I bianconeri punterebbero sulla necessità di liquidità della società di Pallotta, e al tempo spesso sull’alleggerire il bilancio prima di passare ad un nuovo acquisto.

