Zaniolo-Bernardeschi, la Juve ripensa allo scambio

TORINO- Il destino di Federico Bernardeschi sembra ormai essere lontano da Torino. Il numero 33, nonostante la fiducia di mister Sarri, non ha convinto con le prestazioni messe in campo in questa stagione e la Juventus sta quindi pensando di privarsi di lui. Come riportato da Tuttosport, sarebbe tornata in auge l’idea di proporre alla Roma uno scambio tra l’ex Fiorentina e Nicolò Zaniolo, pupillo del ds Fabio Paratici da ormai diverse stagioni.

