Zaniolo-Bernardeschi, la Juve propone lo scambio

TORINO- Nonostante le dichiarazioni delle ultime settimane, che lo vorrebbero destinato a firmare il rinnovo con la Roma, Nicolò Zaniolo piace ancora (e anche tanto) alla Juventus. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, il ragazzo è uno degli obiettivi per rinforzare il centrocampo della squadra di Sarri e, per convincere i giallorossi, il ds Fabio Paratici potrebbe giocarsi la carta Bernardeschi, giocatore molto gradito al tecnico portoghese Fonseca.

