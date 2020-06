Zambrotta: “Sarri farà bene, ha bisogno di fiducia. Ad Arthur direi che la Juve non è una seconda scelta”

TORINO- Gianluca Zambrotta, ex terzino bianconero, è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport: “Finalmente si torna alla normalità con una grande sfida tra Juve e Milan. Di queste partite io ne ho giocate molte, so bene cosa conti questa rivalità per due club così importanti. Sarri? Sono un suo grande estimatore, lo trovo molto preparato. Quando arrivi in bianconero devi diventare un gestore di grandi campioni, più che un tattico. Da questo punto di vista in pochi hanno fatto la differenza. Uno è Sacchi, l’altro è Guardiola. Ma sono convinto che Sarri farà bene, ha slo bisogno di fiducia. Arthur? Se potessi gli direi sicuramente che la Juve non è una seconda scelta per nessuno. Ronaldo? Lui e Messi sono due numeri uno, ma molto diversi tra loro. Il portoghese ha dovuto costruirsi con il tempo, ossessionato com’è dal lavoro. L’argentino, invece, è quello che si chiama talento naturale. Già da giovane fece vedere di poter fare grandi cose con quel piede sinistro. Buffon? Ha ancora la forza mentale per andare avanti. Spero possa arrivare a giocare fino a 50 anni! È un fuoriclasse eterno, questo non si discute”.

