Zambrotta: “Fermare la Juve non è facile, Ronaldo un esempio da seguire”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato in vista dello scontro tra Milan e Juve di stasera: “Fermare questa Juve è tosta. Se levi un giocatore importante ne entra uno altrettanto bravo, se non addirittura meglio. Per esempio, senza Dybala, c’è Higuain, non un giocatore di medio livello. Ronaldo? Un esempio da seguire per tutti, un vero professionista. Sarri è stato bravo capendo di doverlo lasciare libero da compiti tattici. Terzini? La Juve ha sempre avuto giocatori di qualità in quel ruolo, come lo sono Cuadrado, Danilo e Alex Sandro. Legami? Sono rimasto maggiormente in contatto con l’ambiente bianconero, dove ci sono ancora componenti della vecchia guardia come Chiellini e Buffon”.

