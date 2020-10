Zaccheroni: “Situazione difficile per Pirlo, la Juve in estate ha cambiato tanto”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alberto Zaccheroni ha analizzato la situazione in casa Juve: “Penso che il Milan e il Napoli siano le squadre che giocano meglio e con maggior entusiasmo. I bianconeri hanno un organico superore agli altri, ma hanno cambiato allenatore e a questo allenatore non è stata data la possibilità di lavorare nel pre-campionato. Se non costruisci non raccogli e ti serve tempo. Per Pirlo credo sia difficile gestire una squadra che ha cambiato tanto”.