TORINO- Cristian Zaccardo, ex difensore e compagno di Pirlo in Nazionale, ha parlato della situazione in casa Juve ai microfoni di Sky Sport: “I bianconeri sono una squadra in costruzione, meglio per gli altri affrontarla adesso che più avanti. Pirlo sta costruendo il suo sistema di gioco, ma essendo nuovo ha bisogno di tempo. Avere giocatori che possono adattarsi a fare più ruoli è un vantaggio, ma poi messi nelle loro posizioni naturali ovviamente rendono di più”.