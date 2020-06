Willian, ufficiale il prolungamento con il Chelsea fino a fine agosto

TORINO- Il Chelsea, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato i rinnovi fino a fine agosto di Willian e Pedro, che sarebbero andati in scadenza a fine giugno. Il brasiliano, da ormai diversi mesi, è finito nel mirino della Juventus, che vede in lui il giusto tassello per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. Al termine della stagione, il ragazzo si libererà a parametro zero e sarà quindi libero di firmare per un nuovo club.

