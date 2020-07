Willian, sirene dalla MLS

TORINO- La Juventus continua a monitorare sempre la situazione legata a Willian, esterno offensivo in scadenza con il Chelsea e grande pupillo di Maurizio Sarri. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, arrivare al brasiliano no nsarà però facile. Nelle ultime ore, infatti, anche l’Inter Miami, club della MLS, avrebbe chiesto informazioni per il 32enne che, al momento, non sembra però interessato a questa destinazione.

