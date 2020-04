Willian: “Rinnovo difficile, non ho più negoziato con il Chelsea”

TORINO- Tra i vari obiettivi della Juventus per il proprio attacco cìè anche Willian, pupillo di Sarri che andrà in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà con il Chelsea. A confermare in parte un suo addio è stato lo stesso brasiliano, intervistato ai microfoni di Expediente Futebol: “Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese e il rinnovo è davvero una cosa difficile da realizzare. Penso che sarà molto difficile prolungare perché il Chelsea mi ha offerto due anni, ma io ne ho chiesti tre. La situazione è finita lì, non abbiamo più parlato, non abbiamo più negoziato”.

