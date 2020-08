Willian, rifiutata l’ultima offerta di rinnovo

TORINO- Tra i profili più interessanti che nei prossimi mesi si svincoleranno c’è sicuramente Willian, entrato in orbita Juve per rinforzare il reparto offensivo. Come riferito da Sky Sport, il brasiliano avrebbe rifiutato l’ultima proposta dei blues di prolungare fino al 2022, preferendo invece un accordo triennale. Su di lui, però, sarebbe al momento in vantaggio l’Arsenal, vista la volontà della famiglia di restare a Londra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<