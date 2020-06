Willian, nuovi contatti con il Chelsea per il rinnovo

TORINO- Per rinforzare il reparto offensivo, la Juventus ha messo nel mirino anche Willian, esterno in forza al Chelsea il cui contratto scadrà al termine di agosto. L’attaccante brasiliano, grande pupillo di mister Sarri che vorrebbe riaverlo a sua disposizione, sarebbe però in continuo contatto con il club londinese per prolungare il proprio accordo anche per le prossime stagioni. A riportarlo è il quotidiano britannico Daily Mail, che spiega come la permanenza in Premier sia l’opzione preferita dell’ex Shaktar.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<