Willian, il Psg insidia la Juve

TORINO- Willian, viste anche le difficoltà riscontrate nel trovare l’accordo per il rinnovo, sta pian piano finendo fuori dai progetti tecnici del Chelsea. L’esterno brasiliano piace molto alla Juve su segnalazione di mister Sarri, che vorrebbe lavorare nuovamente con lui dopo l’anno londinese. Ci sarà però da superare la concorrenza del Psg, entrato prepotentemente in corsa nelle ultime ore. Secondo la stampa brasiliana, l’ex Shaktar sarebbe ritenuto il sostituto ideale di Neymar in caso di cessione di quest’ultimo.

