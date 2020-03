Willian: “Fedele al Chelsea, nessuna novità sul rinnovo”

TORINO- Willian, esterno brasiliano in scadenza con il Chelsea a giugno, ha parlato del suo possibile futuro ai microfoni di Esporte Interativo: “Sono fedele al club per tutto quello che ha fatto in questi anni per me, quindi non ho problemi a terminare il campionato con questa maglia. Non ci sono al momento novità sul rinnovo, ogni trattativa è stata bloccata. Non sappiamo neanche se continueremo il campionato, non c’è nulla di concreto in questo momento. Speriamo la situazione si risolva il più in fretta possibile”.

