Willian, ennesima sfida tra Juve e Inter

TORINO- Juve e Inter hanno diversi obiettivi in comune per rinforzare le rispettive rose. L’ultimo nome finito sul taccuino di Marotta, e nel mirino dei bianconeri da tempo, è quello di Willian, il cui rinnovo con il Chelsea sembra ormai essere definitivamente naufragato. L’attaccante brasiliano sarà quindi disponibile a parametro zero a breve e la lotta per accaparrarsene il cartellino sarà difficile. I campioni d’Italia, però, potrebbero far leva sul rapporto tra il giocatore e Sarri, che ai tempi del Chelsea ha fruttato un’Europa League.

