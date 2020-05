Werner, contatti tra Paratici e l’entourage del giocatore

TORINO-Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, il cui ciclo in bianconero è ormai ritenuto agli sgoccioli, la Juventus è in cerca di un nuovo centravanti. Il nome più caldo è sicuramente quello di Timo Werner, ormai pronto a lasciare il Lipsia per fare il salto in un club più grande. Stando a quanto riferito da Tuttosport, Fabio Paratici, dopo aver ottenuto il benestare del club tedesco, avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giovane attaccante, così come fatto, però, anche dall’Inter, avversaria anche su questo obiettivo.

