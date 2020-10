Wanda Nara commenta un post di Lady Morata e i tifosi chiamano Icardi a Torino

TORINO – La Juventus ha ottenuto i suoi primi 3 punti del girone di Champions, espugnando per 0-2 il campo della Dinamo Kiev. L’ ‘ombre del partito’ è stato senza ombra di dubbio Alvaro Morata, autore dell’ennesima prestazione sublime in chiave europea, coronata da una doppietta. In tanti si sono complimentati con lui per le reti messe a segno e tra tutti, non poteva mancare il messaggio della sua splendida compagna Alice Campello che su Instagram scrive: “Sono tanto felice e tanto orgogliosa di te. A + noi 5, inseparabili”. Ma ad attirare l’attenzione dei sostenitori juventini, è stato un commento di Wanda Nara, il quale ha scatenato un vero e proprio boom sui social. I fan della Vecchia Signora infatti, hanno chiesto a gran voce l’arrivo di Mauro Icardi, invitando la sua compagna a portarlo a Torino. Di seguito riportiamo alcuni commenti.