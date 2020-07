Vucinic: “Il Coronavirus mi ha spaventato. Juve? Non è scontato vincere sempre”

TORINO- Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex attaccante bianconero Mirko Vucinic ha rilasciato un’intervista: “Juve? Vince da anni in Italia, ma non è scontato. Non esiste una squadra che vince per mancanza di avversari. Roma? Spero che arrivi presto una proprietà che riporti la squadra dove merita di stare. Coronavirus? Mi ha spaventato. avevo la febbre alta, poi mi è passata e ho fatto il tampone: era positivo. Mi hanno ricoverato in ospedale per tre giorni, poi il tampone successivo per fortuna era negativo”.

