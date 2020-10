Vrenna: “Il pari tra Juve e Crotone è per merito nostro, meritiamo la Serie A”

TORINO- Ai microfoni di Radio CRC, il presidente del Crotone Gianni Vrenna è tornato a parlare del pareggio con la Juve di sabato: “Sono soddisfatto dell’inizio del campionato della mia squadra. Esprimiamo un bel gioco e meritiamo di stare in questa categoria. Del pareggio con i bianconeri si sono sottolineati i demeriti della squadra di Pirlo, ma credo che sia stato soprattutto merito nostro. Speriamo che Stroppa possa diventare ancora più bravo e regalarci la salvezza. Per noi restare in Serie A sarebbe come vincere la Champions”.