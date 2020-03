Vlahovic: “Spero di dare gioie ai tifosi viola contro la Juve, Ronaldo il più forte contro cui ho giocato”

TORINO- Dusan Vlahovic, tramite una diretta Instagram con gli autogol, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi: “Juve? Ho giocato solo una volta contro di loro e a Torino. Per ora, quindi, dirò che sento di più il derby tra Partizan e Stella Rossa. So bene, però, quanto per Firenze e per i fiorentini sia importante la gara contro i bianconeri e spero un giorno di dar loro delle gioie. Ronaldo? Il più forte contro cui ho giocato, così come Ibra. Zlatan a Firenze aveva fatto un gol da playstation”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<

<img class="aligncenter" src=“https://images2-gazzanet.gazzettaobjects.it/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/16/29/telegram_juve.png?v=20200318195800” />