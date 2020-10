Viviano: “Non mi andrebbe giù il passaggio di Chiesa alla Juve”

TORINO- Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük e vecchia conoscenza del calcio italiano, ha parlato di Federico Chiesa ai microfoni del Corriere Fiorentino: “Da tifoso della viola non mi andrebbe giù la cessione di Chiesa alla Juventus. Non si può pretendere però che tutti siano come me o che lui rimanga a Firenze per tutta la carriera. Se lui crede che sia giusto questo suo percorso professionale, prenda la sua decisione. Poi bisogna vedere se in questo momento, per lui, la Juventus è la scelta migliore”.